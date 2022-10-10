عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلادنا مش حمل توقف..كامل الوزير: لو المشاريع القومية توقفت هنجوع

كامل الوزير
كامل الوزير

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لن تتوقف عن إنشاء المشاريع القومية، متابعا: قطار التنمية منطلق ومستمر ولا يمكن أن يتوقف بهزيمة المصريين.

 

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، : طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنوقف شغل ومستمرين"، متابعا: رد فعل المواطنين الإيجابي حول المشروعات بمثابة إجازة لنا.


وأوضح أن مصر ستظهر 4 مشاريع نقل جديدة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، متابعا: المونوريل سينطلق من العاصمة الإدارية الجديدة بحلول أكتوبر 2023.


ولفت إلى أن هناك ما يقارب من 150 شركة تعمل في مشروعات النقل، متابعا:"لو قلنا متوسط 100 شركة، كل شركة فيها 100 عامل أو مهندس، يعني 10 آلاف عامل بـ10 آلاف أسرة".

 

وأكمل: "مصر زي أي دولة في العالم تأثرنا بالحرب الروسية وقبلها جائحة كورونا، الدنيا كانت متوقفة والمشروعات القومية المصرية لم تتوقف، كنا شغالين بلدنا مش حمل تتوقف، قطار تنمية منطلق، لو توقفنا هنجوع، لأن المشروعات القومية فاتحة بيوت الناس".

كامل الوزير قطار التنمية كامل الوزير وزير النقل قمة المناخ العاصمة الإدارية الجديد اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار جديد من المحكمة بشأن عزل عبد الله رشدي من جامعة الازهر

ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والترجي 28-24 في نهائي إفريقيا لكرة اليد

شاهد أول تعليق من البرازيلي سافيو بعد مشاركته الأولى مع الأهلي

أبواب الخير مغلقة عليك .. علي جمعة: إذا ظهرت 3 علامات

مباراة ليفربول وأرسنال مباشر الآن 2-3 في الدوري الإنجليزي

مباراة الزمالك وفلامبو مباشر الآن (1-0) في دوري أبطال إفريقيا

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

محامي المتهم يفجر مفاجأة في محاكمة سائق السويس: باب العربية كان بايظ

ترشيحاتنا

إزاي الدوري المصري هيلعب 4 جولات أثناء كأس العالم.. رابطة الأندية يجيب

إصابة 28 عاملا فى انقلاب أتوبيس على طريق القطامية العين السخنة بالسويس

زعيم كوريا الشمالية: لن نتخلى مطلقا عن أسلحتنا النووية

أحمد دياب يوضح استضافة ملاعب الإسماعيلية وبورسعيد مباريات في الدوري

رابطة الأندية تفجر مفاجأة للجماهير عن الدوري الموسم الحالي | شاهد

الساعات القادمة ضبط لأسعار الخبز ووفرة في الإنتاج.. شعبة المطاحن توضح.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. أعراض صادمة لمرض دينا حايك و فضيحة في الشارع.. صور تكشف تفاصيل الاعتداء على عروس الإسماعيلية.. شاهد

فخورة بخالتي.. 5 إطلالات لابنة شقيقة إلهام شاهين| ممثلة جديدة

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها رفقة منى الشاذلي ولميس الحديدي |شاهد

كل ما تكبر تحلى.. أجرأ إطلالات روبي بعد سن الأربعين| شاهد

فيديو

النيابة العامة تأمر بحجز الزوج.. عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل مرعبة.. فيديو

إطلالة جريئة.. شاهيناز ترد على منتقدي بنطالها الممزق

تصل لـ 50 ألف جنيه.. رسوم جديدة على هذه الفئات من السيارات الجديدة

ما بين الماضي والحاضر.. هكذا تغيرت أصالة منذ بدايتها حتى الآن| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

علاء حيدر

من سينتصر.. روسيا أم أمريكا ؟

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ