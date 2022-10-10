بلادنا مش حمل توقف..كامل الوزير: لو المشاريع القومية توقفت هنجوع

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة لن تتوقف عن إنشاء المشاريع القومية، متابعا: قطار التنمية منطلق ومستمر ولا يمكن أن يتوقف بهزيمة المصريين.

وأضاف كامل الوزير خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، : طول ما بلادنا محتاجة مشاريع وشغل إحنا مش هنوقف شغل ومستمرين"، متابعا: رد فعل المواطنين الإيجابي حول المشروعات بمثابة إجازة لنا.



وأوضح أن مصر ستظهر 4 مشاريع نقل جديدة خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، متابعا: المونوريل سينطلق من العاصمة الإدارية الجديدة بحلول أكتوبر 2023.



ولفت إلى أن هناك ما يقارب من 150 شركة تعمل في مشروعات النقل، متابعا:"لو قلنا متوسط 100 شركة، كل شركة فيها 100 عامل أو مهندس، يعني 10 آلاف عامل بـ10 آلاف أسرة".

وأكمل: "مصر زي أي دولة في العالم تأثرنا بالحرب الروسية وقبلها جائحة كورونا، الدنيا كانت متوقفة والمشروعات القومية المصرية لم تتوقف، كنا شغالين بلدنا مش حمل تتوقف، قطار تنمية منطلق، لو توقفنا هنجوع، لأن المشروعات القومية فاتحة بيوت الناس".