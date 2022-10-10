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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار طن الدقيق الفينو حاليا في السوق تتراوح بين 12,000 و14,000 جنيه

الساعات القادمة ضبط لأسعار الخبز ووفرة في الإنتاج.. شعبة المطاحن توضح.. فيديو

خبز
خبز

قال عبد الله غراب رئيس شعبة المطاحن؛ إن الموسم الدراسي يزداد فيه الطلب على رغيف الفينو بخلاف فتره الأجازات ومع قدوم العام الدراسي إزداد الطلب على خبز الفينو لعمل السندوتشات ولأنه سلعه غير قابلة للتخزين كذلك يؤدي لزيادة الطلب عليه في هذه الأوقات؛ ثم رئاسة الوزراء قامت بتحديد سعر طن الدقيق بحوالي 8600 جنيه بعد وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية.

  

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أضاف عبد الله غراب خلال مداخله هاتفية على قناة المحور الفضائية في برنامج 90 دقيقة؛ أن أسعار طن الدقيق الفينو حاليا في السوق تتراوح بين 12,000 و14,000 جنيه؛ مضيفا أنه تم وصول شحنات من القمح متواجدة في الميناء وسيتم الإفراج عنها خلال الساعات القادمة ومن ثم سيتم ضبط الأسعار مع وفرة في الإنتاج .

أوضح رئيس شعبة المطاحن؛ أن دقيق خبز الفينو غير مدعوم من الدولة بخلاف العيش البلدي؛ مضيفا أن شكل وحجم رغيف الفينو يتوقف على طبيعة المنطقة و إحتياجات الزبائن.

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