تزوجت من آخر.. ضبط خمسينية حصلت على معاش زوجها دون حق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من ضبط خمسينية؛ إثر استيلاءها على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها، بلغت جملتها 139 ألف و542 جنيهًا.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من المدعو "علاء الدين. م. هـ م- 54 سنة- مدير الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسوهاج- ويقيم دائرة قسم ثانٍ سوهاج".

تفاصيل الواقعة

مفاده استيلاء المدعوة "هدى. ف. ا- 50 سنة- حاصلة على دبلوم صناعي- وتقيم دائرة قسم جرجا"، على مبالغ مالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق، وذلك عن معاش زوجها المدعو "علي. م. ب. ع- متوفي"، بالرغم من زواجها من المدعو (محمد. ا. ح)، بلغت إجماليها 139.542.27، ما أضر بأموال الهيئة.

وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.