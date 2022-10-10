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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة البناء مستمرة في مصر.. السجيني:تلقينا 2.8 مليون طلب تصالح حتى الآن

صدى البلد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة البناء في مصر مستمرة ولم تتوقف مثلما يعتقد المواطن ، متابعا: كل مدن المجتمعات العمرانية مستمرة في البناء بنسبة 90%.

 

وأضاف أحمد السجيني، خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن مشكلة البناء تتمثل في عواصم ومراكز المحافظات، لكونهم مقتظين بالسكان والمباني السكنية، متابعا: عدد السكان في العواصم والمراكز متجاوز المعادلة العلمية للتعداد السكاني.

 

واسترسل: زيادة عدد السكان في العواصم ومراكز المحافظات يتسبب في حدوث مشاكل عديدة في الطرق ومحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي.


وأوضح أن الدولة تعمل على ترشيد البناء في العواصم ومراكز المحافظات المكتظة بالسكان، متابعا: تقدم لدينا حتى الآن ما يقارب من 2.8 مليون طلب تصالح.

 

السجيني مجلس النواب حركة البناء المجتمعات العمرانية اخبار التوك شو

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