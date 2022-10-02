مناشدة عاجلة من محلية النواب للحكومة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن بعض القوانين التي تمت إحالتها في مجلس النواب، مناشدا الحكومة تعجيل الجلسات القادمة لتقديم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد للمجلس بشكل رسمي.



وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد، أن القانون الجديد للتصالح على بعض مخالفات البناء من ضمن القوانين للبرلمان، لافتا إلى أن موضوع نموذج عشرة ونموذج الإحلال والتجديد هما الأهم في هذا الموضوع.

دوائر تجلس مع المواطنين وتستمع لهم



وتابع أحمد السجيني، أن هناك دوائر تجلس مع المواطنين وتستمع لهم وتعرف الأثر والضرر للأمر.

