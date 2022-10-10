حزب أبناء مصر يطالب بإلغاء القائمة المطلقة وتقييد إجراءات الحبس الاحتياطي

قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر ، إن الجلسة العاشرة لأحزاب الحوار الوطني يجب أن تلتفت إلى مطالب ورؤى الأحزاب والقوى السياسية الخاصة بقانون الأحزاب و الحبس الاحتياطى.

وأضاف بركات في تصريحات له أن الحزب تقدم برؤية شاملة للاصلاح السياسي وتعديل القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية ، إلى جانب التركيز على قضيتي انتخابات المحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، وهو ما أكد عليه منتدى أحزاب الحوار الوطني خلال الجلسات النقاشية.

وطالب رئيس الحزب بإزالة العوائق التي تقف أمام الأحزاب، كعوائق الإنشاء والممارسة والتمثيل النيابي، مشيرا إلى أن الحزب ناقش أيضا هذه العوائق وطالب بضرورة تعديل قوانين الانتخابات، لإلغاء نظام القائمة المطلقة، واعتماد نظام القائمة النسبية غير المشروطة

وشدد الحزب على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي وقصره على الحالات التى يقتضي إعمال القانون فيها.