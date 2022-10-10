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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس أكاديمية الشرطة: الانتهاء من تطوير مجمع التدريب التكتيكي وتزويده بأحدث التكنولوجيا

اللواء هاني أبو
اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية

رحب اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بحفل تخرج طلاب جدد من كلية الشرطة.

 

وأضاف “أبو المكارم” خلال كلمته اليوم، الأثنين، أن أكاديمية الشرطة تسير وفق استراتيجية محددة الأهداف وواضحة، غايتها مواكبة التقدم فى شتي المجالات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مجمع التدريب التكتيكي بكلية الشرطة الذى يضم العديد من الميادين التدريبية التي تم ربطها جميعا بمركز للتحكم وتزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية، بما يكفل متابعة وتدريب المتدربين فى جميع الميادين فى آن واحد وصولا لنتائج متميزة.

 

وتابع  اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، أنه تم الانتهاء من تصميم وإعداد برنامج تقييم طلاب أكاديمية الشرطة إلكترونيا دون تدخل من العنصر البشري.

هاني أبو المكارم حفل تخرج كلية الشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الوسائل التكنولوجية رئيس أكاديمية الشرطة

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