نائب بـ التنسيقية يشيد بمشروع قانون إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات

أشاد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات.

وأعلن حجاج، في كلمته اليوم بالجلسة العامة، موافقته على مشروع القانون، مؤكداً أنه سيحمل في طياته رسائل عديدة في الداخل والخارج بأن مصر دولة تتجه للتصنيع .

وقال نائب التنسيقية، إن مصر أقل دول العالم في نسب التلوث، ومشروع سيفتح مجال كبير جدًا للدولة المصرية الوطنية نحو تطوير قطاع الصناعة وتطوير صناعة السيارات.

وأضاف:" مناقشة مشروع القانون يأتي في توقيته، لأن مصر خلال أسابيع ستنظم قمة المناخ".