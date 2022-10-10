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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تحت رعاية رئيس الوزراء .. انطلاق فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر المديرات التنفيذيات ، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهو المؤتمر الأول من نوعه لتمكين ودعم المرأة المصرية والعربية، والذي يهدف إلى تعزيز المكانة الريادية التى وصلت إليها المرأة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة.

يأتى ذلك اتساقًا مع رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وشهد المؤتمر  حضور عدد من القيادات الحكومية والقيادات النسائية التنفيذية الهامة، وقام بإلقاء الكلمات الافتتاحية كل من الدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار الوزيرة للمجلس القومي للأجور، نيابة عن معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و إسراء منصور عسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة العربية السعودية وكرستين عرب، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، و الدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية والدكتورة أفنان بنت عبد الله الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وكلمة  الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، وقامت بإلقاء الكلمة نيابة عنه  الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة.

ويهدف المؤتمر الاحتفاء بالنماذج الناجحة من السيدات والمديرات التنفيذيات اللواتي حققن نجاحات على المستوى المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دور المرأة العربية في اتخاذ القرارات وإدارة المؤسسات الاقتصادية.

وتعد المملكة العربية السعودية هي ضيفة الشرف للنسخة الأولى من المؤتمر ، لتسليط الضوء على الجهود المتواصلة والمثمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية لتحقيق المساواة التكاملية بين الرجال والنساء في المجالات المتنوعة ، وذلك في إطار الخطوات الإصلاحية التي قامت بها المملكة لدعم المرأة وتمكينها في كافة المجالات المهمة في البلاد.

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