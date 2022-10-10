للمرة الثالثة.. محافظ المنوفية يوافق على النزول بالمجموع في المدارس الفنية

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على النزول بدرجات القبول للمرة الثالثة في بعض المدارس الفنية ( صناعى - زراعى – التعليم والتدريب المزدوج ) للعام الدراسي 2022/2023 " عام – خدمات " .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم نزول تنسيق القبول بـمدرسة البتانون الثانوية الصناعية بنين إلى مجموع 185 وبمدرسة الشهيد عبدالله عبد المولي الزخرفية بشبين الكوم إلى مجموع 180 درجة ، وفي مدرسة قويسنا الثانوية الصناعية بنين تم النزول الى مجموع 190 درجة و170 بفصول الخدمات .

وفي بركة السبع تم النزول بمجموع درجات القبول بمدرسة بركة السبع الصناعية المتقدمة الى 187 درجة ، و179 درجة بمدرسة عبد المحسن هلال الصناعية بنين ، وفي مدرسة الشهيد عبد الحكيم عبد الوهاب عمر تم النزول الى مجموع درجات 180 درجة بفصول الخدمات .

وفي الشهداء تم النزول بمجموع الدرجات بمدرسة الشهداء الثانوية الصناعية بنات الى 175 درجة بفصول الخدمات ، وفي تلا تم النزول إلى مجموع درجات 192 و مجموع 170 درجة بفصول الخدمات في مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنات وإلى مجموع 187 درجة و160 درجة بفصول الخدمات في مدرسة تلا الثانوية الصناعية بنين .

وفي منوف ،أشار مدير مديرية التربية والتعليم بأنه تم النزول بدرجات القبول بمدرسة بهواش الثانوية الصناعية المشتركة الى 197 درجة و164 بفصول الخدمات ، وبمدرسة منوف الثانوية الصناعية بنات تم النزول الى 170 درجة بفصول الخدمات ، وفي أشمون تم النزول الى مجموع درجات 193 بمدرسة أشمون الثانوية الصناعية العسكرية ، وفي الباجور بلغ مجموع درجات القبول الى 195 بمدرسة مصطفي خاطر الصناعية المشتركة و 165 بفصول الخدمات بمدرسة بي العرب الثانوية الصناعية بنات ، وفي السادات تم النزول الى مجموع 179 بمدرسة السادات الثانوية الصناعية المشتركة .



وفيما يخص التعليم الثانوى الزراعى ، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم النزول بالتنسيق القبول بمدرسة شبين الكوم الثانوية الزراعية العسكرية الى مجموع 179 درجة، ومدرسة قويسنا الثانوية الزراعية العسكرية الى مجموع 170 درجة ، وفي مدرستى أشمون الثانوية الزراعية العسكرية وتلا الثانوية الصناعية العسكرية تم النزول بالمجموع الى 178 ، وفي مدرسة منوف الثانوية الزراعية المشتركة تم النزول بالمجموع الى 182 درجة .



وفي التعليم والتدريب المزدوج تم النزول الى مجموع درجات185 بمدرستي اصطبارى الثانوية الصناعية بنات بشبين الكوم ومدرسة قويسنا الثانوية الصناعية العسكرية بنين .