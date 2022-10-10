عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال بخيت: نصر أكتوبر المجيد من أعظم الإنجازات في تاريخنا المعاصر

الشاعر الكبير جمال
الشاعر الكبير جمال بخيت

تقدم الشاعر الكبير جمال بخيت ، بخالص التحية وعميق التقدير للشعب المصري ، وللقوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد على إسرائيل.

دورة بيرم التونسي.. تفاصيل ختام مؤتمر شعر العامية السادس في أتيليه القاهرة

وأضاف جمال بخيت خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن انتصار أكتوبر المجيد، وإعادة سيناء من الاحتلال يعد من أفضل الانجازات لمصرنا الغالية في تاريخنا المعاصر .

 

حققت الروح القتالية

وتابع "أن الإرادة الوطنية للشعب المصري، هي التي حققت الروح القتالية العالية، والتخطيط الذي يعظم القدرات، وفن استخدام الأدوات المتاحة لأعلى عائد، رغم فرق الإمكانيات مع العدو حين ذاك،  وكان الوعي الوطني الذي جعلهم يتصدون لكل أنواع التعقيدات والعدائيات، فحين توفر الوعي نجح المصريون في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، واستطعنا هزيمة العدو".

جمال بخيت التخطيط الاعلام الاحتلال مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

نهاية مأساوية لطالب الإسكندرية.. حرض زوجة صديقه على الطلاق ليتزوجها عرفيا| القصة الكاملة

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

تعليق قوي من شوبير بشأن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري وأداء سافيو

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

ترشيحاتنا

بعد الضربات الصاروخية الروسية.. بيان عاجل من الإمارات بشأن الأوضاع في أوكرانيا

جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور أمام قاسم باشا بالدوري التركي

بعد ظهورها بملابس العمرة.. حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل

"المستقلين الجدد": مجلس أمناء الحوار الوطني يضم جميع الطوائف الشعبية والسياسية

تداول فيديو لبوتين يتحدث عن قتل القذافي.. ونشطاء: هل يتكرر نفس المصير؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور صادمة.. مايا دياب قبل وبعد الشهرة |ملامحها تغيرت بالكامل

رشاقة وأناقة.. أنغام تستعرض جمالها على إنستجرام | شاهد

أول ظهور لشيرين بعد تصالحها مع حسام حبيب|شاهد

بمكياج جذاب.. ملك أحمد زاهر تنشر إطلالة جديدة على إنستجرام|شاهد

فيديو

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس | تفاصيل درجات الحرارة

هل عاد شلل الأطفال مجددا؟.. رسالة واتساب تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ