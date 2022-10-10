جمال بخيت: نصر أكتوبر المجيد من أعظم الإنجازات في تاريخنا المعاصر

تقدم الشاعر الكبير جمال بخيت ، بخالص التحية وعميق التقدير للشعب المصري ، وللقوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد على إسرائيل.

وأضاف جمال بخيت خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الاثنين، أن انتصار أكتوبر المجيد، وإعادة سيناء من الاحتلال يعد من أفضل الانجازات لمصرنا الغالية في تاريخنا المعاصر .

حققت الروح القتالية

وتابع "أن الإرادة الوطنية للشعب المصري، هي التي حققت الروح القتالية العالية، والتخطيط الذي يعظم القدرات، وفن استخدام الأدوات المتاحة لأعلى عائد، رغم فرق الإمكانيات مع العدو حين ذاك، وكان الوعي الوطني الذي جعلهم يتصدون لكل أنواع التعقيدات والعدائيات، فحين توفر الوعي نجح المصريون في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، واستطعنا هزيمة العدو".