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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دورة بيرم التونسي.. تفاصيل ختام مؤتمر شعر العامية السادس في أتيليه القاهرة

الفنان التشكيلي احمد
الفنان التشكيلي احمد الجنايني

اختتمت أمس فاعليات مهرجان شعر العامية السادس “دورة بيرم التونسي”، والذي عقد على مدار يومي 16 و17 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 60شاعرا من مختلف المحافظات بالإضافة إلى أساتذة النقد الأدبي والتذوق الفني.

وفي تصرح له، قال الفنان التشكيلي أحمد الجنايني رئيس الأتيليه ان هذه الدورة من المهرجان حققت نجاحا كبيرا وشهدت مشاركات من مختلف الأجيال في إطار حرص الأتيليه على تنشيط الذاكرة الثقافية وتقديم شعراء جدد.

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وأضاف الجنايني ان المهرجان الأول بدأ في عام 2015 وكرم كبار الشعراء واحتفى بالعديد من رموز شعر العامية.

فيما قال الكاتب عبدالناصر الدشناوي رئيس اللجنة الأدبية انه تم إهداء هذه الدورة لروح أمير الزجل بيرم التونسي والذي يعد الأب الروحي لكل شعراء العامية فهو مدرسة متعدده الوجوه خرج من عباءتها صلاح جاهين وأحمد فؤاد نجم وفؤاد حداد وغيرهم.

 وأضاف انه تم تكريم وتسليم الدروع لأربعة شعراء كبار هم: جمال بخيت، مسعود شومان، سمير الأمير ومجدي السعيد، وذلك في احتفالية كبرى استمرت على مدار يومين بمشاركة المطربين أحمد إسماعيل وأشرف علي.

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