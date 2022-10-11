في يوم الصحة النفسية العالمي.. 5 ضمانات يمنحها القانون للمرضى نفسيا

يحتفل العالم 10 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للصحة النفسية، بهدف الاستمتاع بالحياة والتخلص من الضغوطات التي تواجه العديد و تؤثر على حياتهم بالسلب.

ومنح قانون رعاية المريض النفسي، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، العديد من الحقوق والضمانات للمرضى النفسيين، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي :

1- تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .

2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .

3-الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .

4-رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5-تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .

قانون رعاية المريض النفسي

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.