عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في يوم الصحة النفسية العالمي.. 5 ضمانات يمنحها القانون للمرضى نفسيا

مريض نفسي
مريض نفسي

يحتفل العالم 10 أكتوبر من كل عام بـ اليوم العالمي للصحة النفسية، بهدف الاستمتاع بالحياة والتخلص من الضغوطات التي تواجه العديد و تؤثر على حياتهم بالسلب.

txt

بالقانون| حالة واحدة تسمح بعلاج المريض النفسي دون موافقته..اعرفها

txt

برلمانية: التغيرات الدولية تفرض نقطة تحول في معالجة قضايا الصحة النفسية

ومنح قانون رعاية المريض النفسي، والصادر بالقانون رقم 210 لسنة 2020، العديد من الحقوق والضمانات للمرضى النفسيين، والتى جاء أبرزها وفقا للآتي :

1- تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة .

2- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون .

3-الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة .

4-رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

5-تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته . 

قانون رعاية المريض النفسي

 

ويستهدف قانون رعاية المريض النفسي، الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين، ورعايتهم صحيًا، في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية ، وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ظل اعتراف المجتمع الدولى بهذه التطورات ودعمها.

اليوم العالمي للصحة النفسية قانون رعاية المريض النفسي 10 أكتوبر رعاية المريض النفسى المريض النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب: أغلقت باب الحب نهائيا.. وبنتي قالتلي عن زوجي السابق: ماما ده مينفعش ليكي

نجاة الصغيرة تدعم شيرين عبد الوهاب في محنتها بعد الطلاق

القصة وما فيها.. حكاية بطولات مصرية خالدة تسردها ريهام عياد

خدعتهم بالعنوان وصدمتهم بالحقيقة.. هكذا راوغت ريهام عياد الإسرائيليين

دعاء لقضاء أصعب الحوائج.. 21 كلمة مستجابة طوال الليل وحتى طلوع الفجر

الصين ترفض اقتراح إيلون ماسك لبيع خدمة ستارلينك للإنترنت الفضائي لديها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورتهما الأخيرة.. 10 إطلالات آثارت الجدل لعروسة طارق العريان

تشبه العروس.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

مشروب في منزلك.. يخلصك من السيليوليت واحتباس السوائل والسموم

إطلالات لـ هيفاء وهبي وضعتها في مأزق

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ