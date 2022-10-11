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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 : اتبرع للأطفال

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

تشير توقعات برج الدلو اليوم، أنه يمكنك التبرع بالطعام والكتب والأشياء الأخرى للأطفال الفقراء.

وإليك توقعات برج الدلو اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

يمكنك الاستمتاع بصحة جيدة والبدء في العمل على صحتك العقلية أيضًا، قد تساعدك تقنيات اليوغا والتأمل والاسترخاء على تحقيق أهدافك في الحفاظ على صحة عقلية جيدة والحفاظ على القلق والتوتر، قد يكون لديك رصيد بنك ممتلئ وقد يجعلك قادرًا على تلبية رغبتك في مساعدة الفقراء والمحتاجين.

توقعات برج الدلو مهنيا

كن حذرًا أثناء توقيع بعض الصفقات التجارية الجديدة، قد يغير البعض وظائفهم.

توقعات برج الدلو صحيا

قد يستعيد البعض لياقته قريبًا، قد يقوم البعض بإجراء بعض التغييرات الغذائية وإضافة مصادر البروتين والكالسيوم إلى نظامهم الغذائي.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد تفتقد شريكك وتحاول جاهدة مقابلته على أي حال، قد يشارك البعض سعادتهم ونجاحهم مع شركائهم، قد يجد العزاب مقترحات الزواج المرغوبة.

توقعات برج الدلو خلال الأيام المقبلة

هناك فرص للحصول على أخبار جيدة اليوم، قد يشتري لك الآباء شيئًا تحتاجه بالفعل.

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