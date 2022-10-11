اليوم .. جامعة حلوان تنظم احتفالية المولد النبوي

تنظم جامعة حلوان اليوم برئاسة الدكتور السيد قنديل احتفالية المولد النبوي التي تنظمها أسرة من أجل مصر المركزية، بالتعاون مع إتحاد طلاب جامعة حلوان، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر ، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.

بحضور الداعية الإسلامي الدكتور أسامة قابيل من علماء الأزهر الشريف والذى مثل الأزهر الشريف ومصر بأكملها فى احتفالية يوم الشهيد بحضور الرئيس

عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والفنان ماهر إسماعيل والذي أبدع في "مولاي" أمام الرئيس خلال احتفالية المولد النبوي الشريف.



جدير بالذكر انه قد أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بمستشفى بدر الجامعي والتقى بقيادات المستشفى والعاملين ، كما تفقد أجنحة المستشفى المختلفة وتابع العمليات وغرف الرعاية وعيادات الكشف على المرضى ، وذلك بمرافقة الدكتور وليد السروجي عميد كلية الطب و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، الأستاذ الدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر ، والأستاذ الدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والسيد أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وبعض من السادة مديرى العموم، وعدد من العاملين بالإدارة الهندسية .

وجاءت هذه الزيارة في إطار خطة الجامعة لتطوير مستشفي بدر الجامعي والبدء في تنفيذ مجمع طبي ضخم بالحرم الجامعي.

وقد قام الدكتور السيد قنديل بالوقوف على ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، وتنفيذ العقود والخطط وتطوير البنية التحتية، واستمع سيادته لكل المعوقات التي تواجه المستشفى والعاملين بها ووعد بتنفيذها بشكل عاجل.