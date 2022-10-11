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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة اللواء ياسر عصر: جوزي مكانش بيفكر غير إنه ينقذ حياة الناس|فيديو

احتفالات كلية الشرطة
احتفالات كلية الشرطة

أكدت صفاء الشامي، أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، انه لم أنسى ما قام به زوجي في الحد من حريق محطة مسرة، وإنقاذ عدد كبير من المواطنين، معلقة “ربنا أراد أنه يكرمه ويكون في اعلى مكانة وانى اكمل المسيرة لوحدي”.

زوجة اللواء ياسر عصر: الرئيس حريص على دعم أسر الشهداء

وقالت صفاء الشامي، خلال لقاء لها لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن أجهزة الدولة من الشرطة والعلاقات الانسان من وزارة الداخلية، وحتى الرئاسة لم تتركنا وتقدم الدعم لنا.

 

وتابعت  أرملة الشهيد اللواء ياسر عصر، أن لها ابنين في كلية الشرطة لاستكمال مسيرة والدهما، مؤكدة أن ابنها الأول ضمن خريجو دفعة كلية الشرطة الجديدة وطلب الانضمام للحماية المدنية للسير أسوة على طريق ابيه الشهيد، كما أن لها ابن اخر في العام الثاني بكلية الشرطة.

 

 ينقذ حياه الناس
وأشارت صفاء الشامي إلى ان “جوزي مكانش بيفكر غير أنه ينقذ حياه الناس وكان عنده اقدام في شغله”.

صفاء الشامي وزارة الداخلية المواطنين كلية الشرطة الداخلية

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