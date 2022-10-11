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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي يطلق صندوقا استئمانيا جديدا لمنح خفض الانبعاثات

البنك الدولي
البنك الدولي

أعلن البنك الدولي أمس الإثنين إنه يطلق صندوقا ائتمانيا يهدف إلى تجميع الأموال العامة لتقديم منح لمشاريع للحد من انبعاثات الكربون ، بما في ذلك إيقاف تشغيل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في منشور على موقع لينكد إن إن صندوق تحجيم العمل المناخي من خلال خفض الانبعاثات (SCALE) سيقدم منحًا إلى البلدان النامية لأنها تقدم نتائج متفق عليها مسبقًا في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وذكر البنك إن صندوق SCALE سيوفر موارد جديدة لمشاريع خفض الانبعاثات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ، ويساعد في إنشاء مشاريع أكبر ، وتوليد أصول عالية الجودة لائتمان الكربون ، ومساعدة البلدان على تعزيز الوصول إلى أسواق الكربون الدولية.

لم يحدد البنك الدولي الحجم المتوقع للصندوق الجديد. قدم أكبر بنك إنمائي متعدد الأطراف في العالم في السنة المالية 2022 ، المنتهية في 30 يونيو ، أكثر من 30 مليار دولار في التمويل المتعلق بالمناخ.

لكن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حثت يوم الخميس الماضي البنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى على تحويل نماذج أعمالها إلى ما هو أبعد من تمويل المشاريع الخاصة بكل بلد وتعزيز الإقراض بشكل كبير لمواجهة تغير المناخ والاحتياجات العالمية الملحة الأخرى.

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