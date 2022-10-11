احذر التسول في الطرق والمواصلات.. عقوبات رادعة وفقا للقانون

التسول.. واحدة من أبرز الظواهر السلبية والتي تعد آفة تصيب كافة المجتمعات حيث يستخدم المتسول العديد من الأساليب الخداعية لكسب استعطاف المواطنين المارة لإعطائه الأموال سواء كان ذلك بالطرق العامة أو وسائل المواصلات.

وتواصل الجهات الأمنية بكافة الطرق ووسائل المواصلات، جهودها في الإمساك بهؤلاء المتسولين والقضاء علي هذه الظاهرة مما يهدف إلي حماية أرواح وأموال المواطنين، حيث يغفل الكثيرون أن أفعال التسول يعاقب عليها القانون وتضاعف العقوبات لا سيما حال استغلال الأطفال في القيام بهذه الأعمال.

عقوبات التسول

وفي هذا الصدد حدد قانون العقوبات عددا من العقوبات التي تسهم في ردع كل من تسول له نفسه القيام بذلك، وقد نص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

ونصت المادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

ونصت المادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

استغلال الأطفال في التسول

ونصت المادة (6): يعاقب بنفس العقوبة:

كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.