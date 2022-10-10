طلب إحاطة بسبب أزمة المواصلات في كفر الشيخ

تقدم النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل بسبب أزمة المواصلات لطلاب الجامعات والمدارس في محافظة كفر الشيخ.

وقال داود، إنه تقدم بطلب الإحاطه بسبب تدهور منظومة النقل الجماعي في محافظة كفر الشيخ، وتكدس مواقف السيارات الرئيسية بالمواطنين وطلاب المدارس والجامعات في المحافظة لساعات متأخرة من الليل، مع عدم التفاعل الواضح للأجهزة التنفيذية لحل أزمة الركاب داخل المحافظة لا سيما دائرة دسوق وفوة ومطوبس، وعدم الاهتمام الجاد من غرفة العمليات في التعامل مع الأزمة مما يشكل خطراً حقيقياً على حياة الطلاب وتضييع وقتهم لإيجاد وسيلة مواصلات لنقلهم لمحل إقامتهم.

يذكر أن طلاب الجامعات والمدارس في محافظة كفر الشيخ يعانون أشد المعاناة من المواصلات في مختلف مواقف الأجرة، بسبب التكدس في المواقف.