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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صبحي: لن يجبرني أحد على الاعتزال وسألعب حتى لو درجة ثانية

صدى البلد

 

وجه محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق رسالة لمسئولي الفريق حيث أكد أن المسؤولين يحاولون إجباره على الاعتزال خلال الفترة الحالية.

 

واضاف محمد صبحي في تصريحات عبر برنامج “ في الملعب وانت سائق ” باثير ميجا اف ام أن حاليا لم ينضم لاي نادي مشددا أن هناك أشخاص وراء أبعاده عن الاسماعيلي 

 

واضاف أنه كان سعيد بعودته للإسماعيلي الموسم الماضي وكان متبقي له موسم مع الفريق ولكن عقب انضمام احمد عادل للفريق كانت وجهة نظر الإدارة أن وجوده أصبح لا فائدة منه.

 

وتابع أنه لا يجبر أي شخص علي الاعتزال قائلا “ لو وجهة النظر اني افضل علي قائمة الانتظار لماذا لم يخبرني من البداية ”.

 

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واضاف أنه رفض الانضمام للأهلي والزمالك من قبل وفضل بقاءه داخل الاسماعيلي مشددا أنه تحدث مع حسني عبدربه الذي أخبر الجهاز الفني برغبة اللاعب في البقاء ولكن الجهاز الفني رفض. 

وتابع أنه لن يعتزل وسينتظر موسم الانتقالات الشتوية وسيلعب حتى لو لفريق درجة ثانية.

 

وتابع أنه كابتن الإسماعيلي رغما عن الجميع.

الاسماعيلي عبد الله السعيد الزمالك مرتضى منصور محمد صبحي الانتقالات الشتوية

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