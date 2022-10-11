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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية داعش بولاق

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل محاكمة 11 متهما بالقضية رقم 211 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش بولاق"، لجلسة 16 نوفمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور على عمارة وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2014  حتى 22 فبراير 2021، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى العاشر انضموا لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها.

واتهمت النيابة المتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، بتمويل هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الثاني حتى السابع والعاشر أيضا انضموا لجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها.

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