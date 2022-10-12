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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022: احذر من الاستثمار

صدى البلد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، من المرجح أن تؤتي جهودك لفقدان تلك الأرطال الزائدة ثمارها، ونحن نشجعك على مواصلة العمل الممتاز.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022

يمكنك التغلب على أي تحد. اليوم قد تظل في دائرة الضوء على الجبهة المهنية، يدرك كل من مرؤوسيك ورؤسائك قدراتك القيادية ويحترمونها، يجب أن تكون ممتنًا لعائلتك وأصدقائك على دعمهم خلال أوقاتك الصعبة ويجب أن تبذل جهودًا إضافية لضمان سعادتهم، من المرجح أن تتحقق المكاسب المتوقعة من المعاملات المالية، تغيير نفسك من الداخل سيحسن حياتك بشكل دائما، ستكون تجربة رائعة أن تقطع مسافة طويلة مع شريك حياتك.

توقعات برج الأسد مهنيا

يوصى بمناقشة أي قرارات مهنية مهمة مع أحبائك أولاً، تحتاج إلى تقييم أفعالك في مكان العمل بجدية ووضوح.

توقعات برج الأسد صحيا

قد يجد أفراد برج الأسد الذين يحاولون التغلب على مرض ما راحة كبيرة اليوم، من المرجح أن تؤتي جهودك لفقدان تلك الأرطال الزائدة ثمارها.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد تستمر علاقتك مع زوجتك في أن تكون إيجابية وسيؤدي الموقف التعاوني إلى تعزيز بيئة منزلية ودية.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

يجب على مواليد الأسد توخي الحذر الشديد عند القيام باستثمارات قصيرة الأجل ، على الرغم من حقيقة أن الاستثمار في سوق الأسهم يمكن أن يحقق مكاسب مالية كبيرة.
 

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