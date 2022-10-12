جاريدو يوافق على مشاركة ثنائي الإسماعيلي أمام فيوتشر في دوري الناشئين

وافق الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، على مشاركة الثنائي الصاعد عبدالله جمال وعمر الساعي مع فريق الشباب مواليد 2003 ضد فيوتشر ضمن منافسات دوري الجمهورية.

ويستضيف شباب الدراويش، الفريق القاهري اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على ملعبه بالإسماعيلية في ثاني لقاءات الدوري.

في حين قام أيمن خليل المدير الفني لفريق الشباب، باستبعاد مدافعه إياد العسقلاني عن هذه المباراة بناءً على طلب الجهاز الفني للفريق الأول.

وضمت القائمة 21 لاعبًا وهم عبدالله جمال وعبدالرحمن ناصر في حراسة المرمي وعبدالله حسني وأحمد أيمن وحسن منصور ومحمد حسين ومحمد إيهاب ومحمد عبدالمنعم وأمير الورداني وأوتاكا ومحمد الشوايشي ومحمد مرعي ومحمد سعاده ومحمد خطاري وعاشور عبدالموجود وعمرو سعيد وأسامة مصطفي وعبدالله عصام عبدالعال ومروان أيمن رمضان وعمر الساعي ومودي عبدربه.

ويقود الفريق فنيًا كلا من أيمن خليل مديرا فنيا وعلي جمعة مدربا عاما وصلاح الحسن مدربا لحراس المرمي ومحمد نجيب إداريا وأشرف السروجي أخصائيا للعلاج الطبيعي.