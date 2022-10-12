شيرين: عمرى ما انتقمت من حد ولا هيحصل.. فيديو

أكدت الفنانة شيرين، أنه “أنا عمرى ما انتقمت من حد وعمري ما هنتقم، معلقة ” أكتر حاجة بتسعدنى انى بنام من غير مهدئات وباكل من غير فواتح شهية، وأصبحت طبيعية ومبمشيش بشنطة علاج".

وقالت الفنانة شيرين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تم تكريمي من الشعب اللبناني في الزيارة الأخيرة، معلقة “وقفت على مسرح بعلبك بعد كوكب الشرق أم كلثوم بـ 48 سنة”

وتابعت الفنانة شيرين، أن أكتر حاجة مؤلمة لما شفت والدى عاجز ومش قادرة اعمله حاجة عشان كدة بحب اقدم الدعم للأطفال والمسنين".

أقصى خيال وصلت له وهي طفلة

وأشارت شيرين إلى أن أقصى خيال وصلت له وهي طفلة؛ أن تكون صاحبة محل أدوات تجميل.