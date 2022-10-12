عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شيرين: عمرى ما انتقمت من حد ولا هيحصل.. فيديو

الفنانة شيرين
الفنانة شيرين

أكدت الفنانة شيرين، أنه “أنا عمرى ما انتقمت من حد وعمري ما هنتقم، معلقة ” أكتر حاجة بتسعدنى انى بنام من غير مهدئات وباكل من غير فواتح شهية، وأصبحت طبيعية ومبمشيش بشنطة علاج".

لما شفت والدي وهو عاجز..شيرين تكشف عن أصعب موقف مر عليها.. فيديو

وقالت الفنانة شيرين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه تم تكريمي من الشعب اللبناني في الزيارة الأخيرة، معلقة “وقفت على مسرح بعلبك بعد كوكب الشرق أم كلثوم بـ 48 سنة”

 

 

وتابعت الفنانة شيرين، أن أكتر حاجة مؤلمة لما شفت والدى عاجز ومش قادرة اعمله  حاجة عشان  كدة بحب اقدم الدعم للأطفال والمسنين".

 

 أقصى خيال وصلت له وهي طفلة

وأشارت شيرين إلى أن أقصى خيال وصلت له وهي طفلة؛ أن تكون صاحبة محل أدوات تجميل.

الفنانة شيرين صاحبة السعادة كوكب الشرق لبنان ام كلثوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بقوة في التعاملات المسائية.. وهذا سعر عيار 21 الآن

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

أرخص عمرة للمصريين بـ 4400 جنيه| سجل واحصل على التأشيرة في 24 ساعة

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

حبس شقيقة لاعبي كرة قدم 3 سنوات بتهمة خيانة الأمانة بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

عمل مع كريم عبد العزيز.. شيرين تكشف عن أهم أعمالها الفنية القادمة..فيديو

500 جنيه غرامة عقوبة نشر مصنفات فنية تؤدي لإنحراف سلوكيات الاطفال

دعاء شروق الشمس مستجاب .. احرص عليه بعد صلاة الفجر

مريم مصطفى: انتقالي للزمالك ليس من أجل المال.. وأريد اللعب براحة نفسية

وفاة الجندي الإسرائيلي المصاب في هجوم «نابلس» متأثرًا بجروحه

لما شفت والدي وهو عاجز..شيرين تكشف عن أصعب موقف مر عليها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها نوع من الأسماك .. أخطر 5 أطعمة في العالم.. ابتعد عنها

ببدلة سوداء.. شاهد إطلالة إنجي كيوان على ريد كاربت مسلسل الوضع مستقر2

روجينا تنفي خضوعها لعملية تجميل وتوضح : "طولت شعري وبستخدم فلاتر"

صداع مؤخرة الرأس أسبابه خطيرة|تعرف عليها

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ