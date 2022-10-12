لما شفت والدي وهو عاجز..شيرين تكشف عن أصعب موقف مر عليها.. فيديو

أكدت الفنانة شيرين “نفسي ازور لبنان، لأن أنا مدخلتهاش من ساعة الإنفجار واتمنى انه تعود قوية كما كانت، هو شعب محب للحياه”.

وقالت شيرين، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه “نفسي أعيش حياه الفنانة فيروز واعيش في وسط اولادي وهما اللى ياخدوا بالهم مني، وأتمنى لمريم بنتى أن تكون مهندسة صوت”



وتابعت الفنانة شيرين، أن أكتر حاجة مؤلمة لما شفت والدى عاجز ومش قادرة اعمله حاجة عشان كدة بحب اقدم الدعم للاطفال والمسنين".

أقصى خيال وصلت له وهي طفلة

وأشارت شيرين إلى أن أقصى خيال وصلت له وهي طفلة؛ أن تكون صاحبة محل أدوات تجميل.