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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد سبع دقائق من إقلاعه.. اليابان ترسل أمر تدمير ذاتياً لصاروخ فضائي

اليابان
اليابان

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنها أجرت صباح اليوم /الأربعاء/ عملية إطلاق فاشلة لصاروخ إبسيلون-6 يحمل أقمارًا صناعية بينما أرسلت أمرا بالتدمير الذاتي بعد حوالي سبع دقائق من إقلاعه.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن بيان وكالة الفضاء القول إن صاروخ إبسيلون -6 واجه على ما يبدو مشكلة جعلته غير قادر على الطيران بشكل طبيعي، وأن أمر التدمير الذاتي جاء بعد سبع دقائق من إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا الفضائي في محافظة كاجوشيما الجنوبية الغربية، فيما كان تحمل ثمانية أقمار صناعية طورتها كيانات من بينها شركات وجامعات خاصة.
وقال مسؤول بوزارة العلوم اليابانية في اجتماع لفريق العمل عقد في الوزارة، إنه لم ترد تقارير فورية عن إصابات أو أضرار في الممتلكات بسبب التدمير الذاتي، ولم ترسل الوكالة أمر التدمير الذاتي منذ 2003 عندما أطلقت صاروخ إتش 2 إيه (H2A)، كما أنه أول طلب من هذا القبيل يتم إرساله إلى صاروخ في سلسلة إبسيلون، والتي شهدت إطلاقًا ناجحًا للطرازات الخمسة السابقة.
ومع زيادة استخدام الأقمار الصناعية المصغرة المتوقعة، تتجنب وكالة الفضاء اليابانية استخدام صواريخ الوقود السائل لسلسلة إبسيلون التي تعمل بالوقود الصلب، لأنها توفر مزايا في شكل بناء أبسط وأوقات تطوير أقصر وفترات إطلاق أقصر.
 

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