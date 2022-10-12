عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. اتحاد الكرة يسحب قرعة دوري الكرة النسائية

صدى البلد

تقام اليوم الأربعاء قرعة دوري الكرة النسائية، في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث ومواليد 2005، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تسحب القرعة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب، ضم لاعبات الدورى المحلى وهن بسنت عبدالعزيز وهيام عبدالحفيظ وأمنية محمود ومهيرة على ومايا إيهاب وسمر عادل وياسمين سمير وحلا مصطفى وفرح سمير "وادى دجلة"، وإنجى عطية وهند اسماعيل "مركز شباب الأميرية"، وأمينة أحمد وراندا خليل وأمنية سمير " الجونة"، ونورهان سالم "ديلفى"، وإيمان حسن ونورا خالد "الطيران" ومنه طارق وسالى منصور.
ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من مروة الحواط مدربًا عامًا ومحمد عرفات مدربًا لحراس المرمى والدكتورة إيمان كمال طبيب الفريق وميريت مونيس أخصائى العلاج الطبيعى وراما جويلى المدير الإدارى وسونيا سيد إدارى المنتخب.

مصر وادي دجلة اتحاد الكرة قرعة دوري الكرة النسائية دورى الكرة النسائية الدوري الأربعاء الكرة النسائية دوري الكرة النسائي الدوري الممتاز اتحاد الكرة المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة للمصريين| رحلة العمرة شاملة الإقامة بـ 4400 جنيه فقط.. تفاصيل

كارثة.. بواقي طعام مستعمل للبيع على الرصيف.. ومطالبات بتدخل المسئولين

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

هاتشباك للمبتدئين.. جيلي اكس باندينو أوتوماتيك بـ 95 ألف جنيه.. صور

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

ترشيحاتنا

الإسكان: إتاحة قطع الأراضي السكنية الصغيرة بالمدن الجديدة للحجز الفوري

انتهاكات صارخة.. مواجهات واضرابات بنابلس واقتحامات للأقصى بيد الإحتلال

بعد موافقة الشيوخ.. 8 أهداف لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة| تفاصيل

المنظمة العالمية للأرصاد تدعو إلى توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

روسيا: إلقاء القبض على 8 أشخاص متورطين في الهجوم على جسر القرم

أشبه بعربات الملوك.. شاب أسيوطي يصمم سيارة من الخشب تعمل بالريموت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

كارثة .. عادة شائعة للتخلص من الوزن تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ