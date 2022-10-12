اليوم .. اتحاد الكرة يسحب قرعة دوري الكرة النسائية

تقام اليوم الأربعاء قرعة دوري الكرة النسائية، في الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث ومواليد 2005، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا بمقر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تسحب القرعة دينا الرفاعي عضو اتحاد الكرة والمشرف على ملف الكرة النسائية.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب، ضم لاعبات الدورى المحلى وهن بسنت عبدالعزيز وهيام عبدالحفيظ وأمنية محمود ومهيرة على ومايا إيهاب وسمر عادل وياسمين سمير وحلا مصطفى وفرح سمير "وادى دجلة"، وإنجى عطية وهند اسماعيل "مركز شباب الأميرية"، وأمينة أحمد وراندا خليل وأمنية سمير " الجونة"، ونورهان سالم "ديلفى"، وإيمان حسن ونورا خالد "الطيران" ومنه طارق وسالى منصور.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من مروة الحواط مدربًا عامًا ومحمد عرفات مدربًا لحراس المرمى والدكتورة إيمان كمال طبيب الفريق وميريت مونيس أخصائى العلاج الطبيعى وراما جويلى المدير الإدارى وسونيا سيد إدارى المنتخب.