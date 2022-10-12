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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقية 1520 معلما وأخصائيا بمديرية تعليم القاهرة

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أصدر محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ترقية 1520 من أعضاء هيئة التعليم وشاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين، والأخصائي التكنولوجيا، وأخصائيي الصحافة والاعلام.

  

قرار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة 

تضمن قرار مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الاخصائيين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين، والأخصائي التكنولوجيا، وأخصائي الصحافة والاعلام، وأمناء المكتبات الذين استوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى طبقا لأحكام القانون رقم (155) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته ولائحته التنفيذية والبالغ عددهم١٥٢٠ . 

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة على ان يمنح المرقون المشار إليهم بالمادة الأولى بدل الاعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتبارا من ۲۰۲۲/۱۱/۱، أول الشهر التالي لصدور قرار  المحافظ رقم (٦٦٤٢) المؤرخ ۲۰۲۲/۱۰/۵ .

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عدم ترقية  ( ۷۹)  لعدم استيفائهم باقي شروط الترقي الواردة بالمادة 81 من القانون رقم 13 لسنة ٢٠١٢ وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالكشف.

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