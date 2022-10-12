القوى العاملة تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل بالقطاع الخاص

تنظم وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ،غدا الخميس، 13 أكتوبر الجاري ، ملتقى توظيف للشباب بمشاركة 30 شركة قطاع خاص تُوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب بتخصصات مختلفة، لجميع المؤهلات، على أن يكون السن من 18 إلى 40 عاماً .

ودعت الوزارة ، الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل التواجد بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية بالعنوان: مربع 1331 شارع الدكتور أحمد زكي، النزهة الجديدة، بجوار محلات بنجو، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا.

يأتي ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والهيئة في مجال التدريب والتشغيل والسلامة والصحة المهنية ، وانطلاقاً من دور الوزارة في توفير فرص عمل لائقة للشباب بالقطاع الخاص وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني .

وقالت الوزارة أن الفرص المتاحة بالملتقى وفرتها إدارة التشغيل بالداخل التابعة للإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بالوزارة بالتعاون مع الهيئة ،تنسيقاً مع شركات خاصة، على مهن وتخصصات مختلفة لجميع المؤهلات.