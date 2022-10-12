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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

11 حالة جديدة .. الحكومة تلغي محظورات البناء بالقانون السابق

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

وافقت الحكومة على إصدار مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، كبديل للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمنتهي العمل به في مارس 2021، لتوسيع قاعدة المستفيدين من القانون، وضم شريحة أكبر من المواطنين المخالفين للتصالح، في إطار خطة الدولة لتقنين أوضاع هؤلاء المخالفين  والعمل على إدخال المرافق لهم للقضاء على العشوائيات.

وأورد قانون التصالح الجديد الذي وافقت عليه الحكومة ومن المنتظر إرساله وعرضه على البرلمان بغرفتيه «الشيوخ والنواب» خلال الساعات المقبلة، حالات جديدة للتصالح في مخالفات البناء، على عكس الحالات التي كان قد نص عليها القانون السابق.

وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، التصالح على 8 حالات، ولا يمكن للجهات الإدارية المعينة بتنفيذ القانون قبول التصالح عليها، لكن قانون التصالح الجديد، قد أجاز التصالح على تلك الحالات، باستثناء الإخلال بالسلامة الإنشائية، لأنه لا يمكن التصالح على مباني مهددة لحياة المواطنين.

لكن الحالات الجديدة التي يجوز التصالح عليها، وأقرتها الحكومة، ربطها القانون بموافقات الجهات الإدارية المختصة، والتي تفصل في طلب التصالح هل يمكن التصالح على المبنى المخالف من عدمه.

وفيما يلي، نستعرض الفرق بين الحالات التي كانت محظور التصالح عليها في قانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، وقانون التصالح الجديد الذي أقرته الحكومة اليوم.

أولا:  حالات لا يجوز التصالح عليها بالقانون السابق

- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

الحالات الجديدة التي يجوز التصالح عليها

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة

- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفقا بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق

- المخالفات البتي تمت بالمباني والمنشآت ذات الالطراز المعماري المتميز.

- داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة

- إذا تجاوزت متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية

- تغيير استخدام أماكن إيواء السيارات «الجراجات»

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة

الحالات التي يحظر فيها التصالح

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل

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