السجيني: قانون التصالح الجديد يتعامل مع 2.8 مليون طلب

أكد أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء؛ هو نتاج لمجهود كبير لتصحيح الأوضاع.

وقال أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" الهدف الاول من القانون الجديد هو استكمال التعامل على 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمهم تحت مظلة القانون القديم .

وتابع أحمد السجيني:" وصلنا في النهاية إلى مسودة للقانون الجديد، وإذا انتهينا من الجزء القديم نكون قد حققنا شيئا جيدا في ملف التصالح ".

وأكمل أحمد السجيني: "القانون الجديد يتعامل مع أحوال من دفع جدية تصالح ولم ينهِ أوراقه ولم يحصل على تصريح او ترخيص حتى الان ".

وتابع أحمد السجيني: "قانون التصالج قانون استثنائي، كان به إيجابيات كبيرة، وهو فتح ملف التصالح في مخالفات البناء مع 2.8 مليون أسرة ترغب في تصحيح أوضاعها السكنية ".