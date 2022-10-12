عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحالف العمل الأهلي التنموي يعقد لقاءا جماهيريا ضمن فعاليات الحوار الوطني بالبحيرة

صدى البلد

شهدت محافظة البحيرة اليوم لقاءا جماهيريا موسعا ضمن فعاليات الحوار الوطني، حيث توافد الآلاف من مواطني محافظة البحيرة على قاعة مبارك بمدينة دمنهور للمشاركة في اولى لقاءات الحوار الوطني بمحافظة البحيرة ضمن جولات يقوم بها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في محافظات الجمهورية .

وشارك في هذا اللقاء مواطنين من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والامور ذات الاولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس امناء الحوار الوطني.

ويعبر هذا اللقاء عن مدى حرص ادارة الحوار الوطني على سماع اكبر عدد من المواطنين ونقل الحوار الى المستوى الجماهيري.

 وادار منصة الحوار ممثلين عن اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، والدكتورة نهال بلبع القائم باعمال محافظ البحيرة، والدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس امناء حياة كريمة، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وامين سر التحالف الوطني والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب والدكتورة سيمون ناصر عضو المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة وممثلين عن جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الاهلية واساتذة الجامعة والطلاب وممثلي النقابات المختلفة واعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات.

وتناول اللقاء القضايا الملحة والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في محافظة البحيرة، والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتم فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس امناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي على ثراء في مخرجات الحوار الوطني.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد لنطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

و يضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها، حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كلا من( الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة رعاعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.

b2d587c9-361d-4643-89b8-cd89d68fa58a
b2d587c9-361d-4643-89b8-cd89d68fa58a
9b9ca078-318f-4e7a-81fc-ea41a0054e4f
9b9ca078-318f-4e7a-81fc-ea41a0054e4f
1b6a0b20-9a19-4611-bb6a-e094c0b7b8e5
1b6a0b20-9a19-4611-bb6a-e094c0b7b8e5
76c4d486-cf22-47c7-b992-c3a69146ed83
76c4d486-cf22-47c7-b992-c3a69146ed83
026a7936-e328-425c-aea5-eb4b5358eaa2
026a7936-e328-425c-aea5-eb4b5358eaa2
93747955-b8db-43dd-9155-ec30e9d77a46
93747955-b8db-43dd-9155-ec30e9d77a46
a6157791-b823-4e88-a6ad-d1232d0bbad7
a6157791-b823-4e88-a6ad-d1232d0bbad7
e260df1a-05ac-42be-808c-590bafae4577
e260df1a-05ac-42be-808c-590bafae4577
393b1ef5-1e6c-433f-9a14-5835a0f4d0c4
393b1ef5-1e6c-433f-9a14-5835a0f4d0c4
750cd5eb-d0dd-4020-9d18-5015cbc95b26
750cd5eb-d0dd-4020-9d18-5015cbc95b26
1876ebd9-cd7d-4a52-98dd-09b83a1c9326
1876ebd9-cd7d-4a52-98dd-09b83a1c9326
5ff2e564-1eb9-4cbf-a416-53138336e09f
5ff2e564-1eb9-4cbf-a416-53138336e09f
911a8df0-c057-47f3-828e-008768867cf4
911a8df0-c057-47f3-828e-008768867cf4
d0202738-61a2-413f-a4d8-c5f4e73fec4e
d0202738-61a2-413f-a4d8-c5f4e73fec4e
a31b4f1f-7cad-4e24-81b5-a0969574e56e
a31b4f1f-7cad-4e24-81b5-a0969574e56e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

ترشيحاتنا

وزيري : 350 أجنبيًا حضروا إلى الأقصر لمتابعة حدث عالمي | فيديو

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي لقاء بوتين

تكريم أسر الشهداء وذوي الهمم بالندوة التثقيفية المشتركة بين الأزهر والقوات المسلحة

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

إنفوجراف.. التضامن تستعد للشتاء| 120 مليون جنيه مخصصات الإغاثة..و10ملايين لشراء مهمات إضافية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

فيديو

أقوالها تضاربت .. مفاجأة في التحقيقات مع عروس الإسماعيلية

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ