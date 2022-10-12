تحالف العمل الأهلي التنموي يعقد لقاءا جماهيريا ضمن فعاليات الحوار الوطني بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم لقاءا جماهيريا موسعا ضمن فعاليات الحوار الوطني، حيث توافد الآلاف من مواطني محافظة البحيرة على قاعة مبارك بمدينة دمنهور للمشاركة في اولى لقاءات الحوار الوطني بمحافظة البحيرة ضمن جولات يقوم بها التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في محافظات الجمهورية .

وشارك في هذا اللقاء مواطنين من كافة مراكز وقرى محافظة البحيرة لطرح ومناقشة القضايا والامور ذات الاولوية ورفع طلباتهم ورؤيتهم لمجلس امناء الحوار الوطني.

ويعبر هذا اللقاء عن مدى حرص ادارة الحوار الوطني على سماع اكبر عدد من المواطنين ونقل الحوار الى المستوى الجماهيري.

وادار منصة الحوار ممثلين عن اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية وعضو مجلس امناء الحوار الوطني، والدكتورة نهال بلبع القائم باعمال محافظ البحيرة، والدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس امناء حياة كريمة، والدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وامين سر التحالف الوطني والدكتورة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب والدكتورة سيمون ناصر عضو المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة وممثلين عن جمعيات ومؤسسات التحالف الوطني، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة واعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلي الجمعيات الاهلية واساتذة الجامعة والطلاب وممثلي النقابات المختلفة واعضاء الهيئات القضائية ومجموعة من العمال والفلاحين والرائدات الريفيات.

وتناول اللقاء القضايا الملحة والتي تمثل أولوية بالنسبة للمواطن في محافظة البحيرة، والتي في معظمها تقع ضمن المحاور الثلاثة للحوار سواء السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.

وتم فتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس امناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي على ثراء في مخرجات الحوار الوطني.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد لنطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر.

و يضم التحالف 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها، حيث يضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كلا من( الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة رعاعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة.

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