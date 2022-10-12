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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فوزه بالانتخابات.. أول اجتماع لمصطفى كامل في نقابة المهن الموسيقية.. الأحد

مصطفى كامل
مصطفى كامل

كشفت مصادر داخل نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل، سوف يتواجد داخل مقر النقابة، يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري لمباشرة عمله رسميا بعد فوزه بمقعد النقيب العام في الانتخابات التي جرت أمس الثلاثاء 11 أكتوبر. 

وأوضح المصادر لموقع صدى البلد الإخباري، أن مصطفى كامل، سوف يجري اجتماعا داخل النقابة بعد استلام عمله رسميا، بعدها سوف يبدأ في تنفيذ خطة التطوير بالنقابة التي أعدها قبل خوض الانتخابات. 

وكان مصطفى كامل، فاز أمس الثلاثاء بمقعد نقيب المهن الموسيقية، حيث جاءت النتائج كالتالي: (1889 إجمالي الأصوات، 1882 الصحيحة، 7 أصوات باطلة، مصطفى حلمي 623 صوت، مصطفى كامل 1038 صوت، شريف حمدي 179 صوت، علاء سلامة 42 صوت). 

 

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

وأجريت انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.

وأقيمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية - بفروعها سالفة الذكر - في الفترة من التاسعة صباح الثلاثاء 11 أكتوبر، وحتى الخامسة مساءا.

وتمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر، بطريقة الكترونية، حيث يقف الناخب أمام شاشة تعمل باللمس ويختار مرشحه ثم يلمس كلمة تصويت لتتم العملية بنجاح، كما يتيح التصويت الإلكتروني للناخب إبطال صوته، حيث يلمس كلمة إبطال التصويت، بدلا من اختيار المرشح.

وأقيمت عملية التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية، بالنظام الإلكتروني، لإعلاء الشفافية، ومراعاة الدقة والسرعة في عملية فرز الأصوات، حيث يقوم كل فرع للنقابة بالمحافظات بعد الأصوات إلكترونيا، وطباعة التقرير وإثباته بمحاضر الفرز، ومن ثم تجميع النتائج على الفور لإعلان النتيجة النهائية.

وأقيمت انتخابات نقابة المهن الموسيقية، تحت إشراف النيابة الإدارية، وذلك بعد مخاطبة من اتحاد النقابات الفنية الثلاث (التمثيلية، السينمائية، الموسيقية) للنيابة الإدارية للإشراف على العملية الانتخابية كاملة. 
وخاض انتخابات نقابة المهن الموسيقية، للمنافسة على مقعد النقيب العام، كل من الموسيقار مصطفى حلمي، والفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة، والموسيقار شريف حلمي.

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