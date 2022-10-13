عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الداخلية: ننتظر قرار لجنة معاينة ملعب الشرطة.. وسبب استبدال استاد بتروسبورت

نادي الداخلية
نادي الداخلية

كشف عثمان دسوقي المشرف العام على فريق الكرة بنادي الداخلية عن انتظار قرار نهائي بشأن ملعب اتحاد الشرطة عقب إنهاء الملاحظات.

وكان هناك اعتراض من رابطة الأندية على إقامة المباريات على ملعب اتحاد الشرطة بسبب ضعف الإضاءة وعدم مناسبة الملعب لتقنية الفيديو.

وقال دسوقي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "كنا نلعب على ملعب اتحاد الشرطة ولكن بعد تقنية الفيديو كانت هناك ملحوظتين بشأن ذلك وأنهينا إصلاح الأمرين".
وكشف دسوقي "غدا الخميس هناك لجنة لمعاينة الملعب قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأضاف المشرف العام على الداخلية "نأمل أن يتم اعتماد استاد اتحاد الشرطة ليصبح ملعبنا".

وتابع دسوقي "كانت هناك مشكلة بشأن الإضاءة والأخرى بالنسبة لمكان تقنية الفيديو، تم حل الأمر وأنشأنا برجين من أجل مكان الفيديو".

عثمان دسوقي نادي الداخلية الداخلية إتحاد الشرطة استاد اتحاد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

ترشيحاتنا

ميدو يتغنى ببصمات كولر المبكرة..ويؤكد: نجم الأهلي مشروع لاعب كبير لم يكتمل

محمد معيط لـ CNBC: لا يجب تحميل المصريين عبء الأزمة المالية العالمية

حكم الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة .. علي جمعة يجيب

برج الحمل.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خيبة أمل

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 : خلاف عاطفي

أزمة عاصفة تضرب اقتصاد بريطانيا .. وتحذيرات من ركود غير مسبوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. نجوى كرم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أقوى من الفياجرا.. استخدام زيت الزيتون قبل الجماع

بفستان جريء.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

القاتل رقم واحد في العالم.. طبيب يكشف أعراض وأسباب أخطر مرض معاصر

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ