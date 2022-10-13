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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنغام تبهر متابعيها بـ إطلالة جديدة لها .. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة أنغام ، جمهورها بـ اطلالتها  من الامسية الشعرية للشاعر الكبير الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ”.

 

وعلقت انغام “من الامسية الشعرية للشاعر الكبير الأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد ”. 

 

ويذكران تحتفى الفنانة أنغام ببدء عرض برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها أيضا، ويعرض على شاشة DMC، فيما تذاع الحلقات فيما بعد عبر منصة WATCHIT.

 

تستضيف أنغام في برنامجها زملائها في الوسط الفني والغنائي، وتتحدث معهم عن أبرز محطات مشوارهم الفني وقصص أغانيهم الشهيرة، وتقدم معهم شكلا جديد من هذه الأغاني سواء بالتوزيع أو الغناء.

 

وشهدت الحلقة الأولى من برنامج أنغام مشاركة الفنان راغب علامة، الذي كشف الكثير عن حياته الشخصية، وحرص على الثناء على موهبة المطربة المصرية مؤكدا على أنها أصبحت صديقته من هذه اللحظة وهي خطوة تأخرت كثيرا.

راغب علامة مصر انستجرام الفنان راغب علامة الفنانة انغام

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