عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استيراد سيارة معفاة من الجمارك.. وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين في الخارج|فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقرار مجلس الوزراء  اليوم لمشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم يحقق أهم مطلب للمصريين بالخارج، موضحة أن الحصول على الإعفاء في مقابل وضع هذه القيمة بالعملة الأجنبية على شكل وديعة، على أن يتم صرفها بالجنيه المصري بعد 5 سنوات بسعر العملة الأجنبية وقتها، مشيرة إلى أن قيمة الوديعة تُحدَّد بقيمة التكلفة التي كان سيدفعها المصري بالخارج كرسوم ضريبية وجمركية على سيارته.

txt

الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية تشارك في ورشة عمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية

txt

وزيرة الهجرة تبحث مع مستثمرين مصريين آليات إنشاء وتأسيس شركة لأبناءنا بالخارج

وأوضحت في الفيديو - الذي قامت بتسجيله للمواطنين بالخارج لشرح تفاصيل المشروع المعلن اليوم - أن  هذا الإعفاء يسري على أي مصري مقيم بالخارج دون اشتراط أن يكون قد قضى مدة زمنية محددة بالخارج، حيث يحق جلب سيارة  للفرد سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة بشرط وجود حساب بنكي مرّ عليه ثلاثة شهور.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة وزراء المالية والتجارة والصناعة ورئيس البنك المركزي والوزراء المعنيين وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الدولة، على جهدهم الكبير لإخراج مشروع القانون للنور، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد إرسال القانون لمجلس النواب لدراسته وإقراره باللائحة التنفيذية.

 

شاهد الفيديو

https://fb.watch/g7d24RHOJE/

سها جندي السفيرة سها جندي سيارات المصريين في الخارج المصريين بالخارج العملة الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن سداد عقوبة كهربا.. وقيمة عقد رعاية الأهلي.. فيديو

عجن العربيات.. ضبط سائق النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري|فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء

بعد عودتها من العمرة.. ضرة المطربة بوسي تحذف صورها بشعرها وتظهر بالحجاب

بث مباشر .. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

ترشيحاتنا

للأرامل والمستحقين.. 6 حالات للجمع بين أكثر من معاش بالقانون الجديد

عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.. ترامب يهدد بالكشف عن معلومات سرية

لتوفير علاج آمن وفعال.. مدبولي يتابع مع رئيس هيئة الدواء ملفات العمل

الرئيس السيسي يصل مقر الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية.. فيديو

تبدأ من 20 ألف دولار.. شيفروليه تراكس الجديدة موديل 2024 بتقنيات أعلى

أبو مازن أمام قمة سيكا بكازاخستان: القدس عاصمتنا ونسعى للخلاص من الاحتلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوليسترول يقتلك بالبطيء.. علامة في قدمك تنذر بخطر انسداد الشرايين

عبقرية كلوب.. لماذا تألق محمد صلاح في ليلة الهاتريك ؟

الميكروبات بتخاف منه.. هاني الناظر ينصح بتناول هذا المشروب

مصمم أزياء ينتقد فستان شيرين عبد الوهاب | لسبب غير متوقع

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ