الرعاية الصحية تطلق مبادرة للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقات عند الأطفال بالأقصر

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة (صحتك أمانة)، للتوعية بكيفية الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة عند الأطفال، وذلك لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق المنظومة الجديدة.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن المبادرة تستهدف المترددين من المرضى وذويهم على المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه بدأت فعاليات المبادرة بالعيادات الخارجية بمستشفى حورس التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

وأضافت، أن المبادرة تضم مجموعة من أمهر الكوادر البشرية العاملة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، من "أخصائيين التأهيل التخاطبي، الأخصائيين النفسيين، مسئولي رضاء المنتفعين"، والمدربة والمؤهلة على أعلى مستوى على كيفية رفع الوعي لدى المواطنين حول الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة عند الأطفال.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه تعتبر السنوات الخمس الأولى من أهم المراحل العمرية في حياة الطفل؛ ولذا كان حرص الهيئة على إطلاق المبادرة لنشر الوعي التثقيفي والصحي حول كيفية الاكتشاف المبكر للإعاقات المختلفة، للكشف عن الأطفال المعرضين للتأخر النمائي، أو المعرضين للعجز أو الإعاقة منذ الولادة وحتى سن 6 سنوات، وذلك للتدخل المبكر.

الاكتشاف المبكر للإعاقات عند الأطفال عاملًا حيويًا للتدخل المبكر

وتابع الدكتور أحمد السبكي: أن الاكتشاف المبكر للإعاقات عند الأطفال عاملًا حيويًا للتدخل المبكر، وسرعة تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية اللازمة لهم، وكذلك تقديم البرامج التأهيلية والتربوية والنفسية لتتكامل فيما بينها للدمج المجتمعي للأطفال، ولذا كان هو الهدف الرئيسي للمبادرة.

تجدر الإشارة، إلى أنه بدأت فعاليات مبادرة (صحتك أمانة)، للتوعية بالنظام الغذائي الأمثل لمرضى الكُلى بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر، وتستمر فعاليات المبادرة لتعزيز الوعي لدى منتفعي التأمين الصحي الشامل حول الأنماط الصحية السليمة، تماشيًا مع جهود الدولة في الحفاظ على الصحة العامة للأفراد.