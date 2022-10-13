مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: بعثات خارجية للطلبة لمواكبة أحدث تقنيات التعليم

قال اللواء حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية ، إن الخريجين الجدد تلقوا خلال فترة دراستهم مناهج اعتمدت على 4 محاور منها عضو هيئة تدريس ، الطلاب ،البيئة التعليمية ، المناهج .



وأضاف مدير الكلية العسكرية التكنولوجية خلال تقرير أذاعته فضائية مصر الأولى ، أن الطالب بمجرد تخرجه يستطيع الالتحاق بتشكيلات التسليح الحديثة والتى تتطلب تلقى أعلى درجة من التدريب التقنى والتكنولوجى وتطوير المناهج وفق خبراء عسكريين مصريين ومن ألمانيا أيضا على أعلى درجة من الكفاءة .

وتابع مدير الكلية العسكرية التكنولوجية أن تطوير المناهج تطلب التأهيل الطالب عن طريق الدورات التدريبية ، وسفره لبعثات خارجية لكى يضطلع على التعليم التقنى فى الخارج .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم الخميس حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية .

