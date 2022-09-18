مدير الكلية العسكرية التكنولوجية: الرئيس السيسي مهتم بالتطوير.. وهذه رسالتنا التعليمية

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة داخل الكلية العسكرية التكنولوجية، لمتابعة إجراءات التطوير والتأهيل المستمر للطلاب داخل الكليات العسكرية، وذلك في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد ”.

أكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أنه يتم قبول الطلاب من الثانوية العامة من القسم العلمي بشعبتيه والثانوية الأزهرية بمجموع 65 % وتم تخفيض المجموع لـ 60 % هذا العام بسبب انخفاض مؤشرات التنسيق ، وجميع طلاب يدخلون مكتب التنسيق بنفس إختبارات القبول بالكليات العسكرية.



وقال حسام الدين مصطفى :" نضيف على اختبارات القبول اختبار في اللغة الإنجليزية والفيزياء والميكانيكا كي يكون الطالب قادر على استيعاب العلوم التي سيتم تدريسها في الكلية العسكرية التكنولوجية".

وتابع حسام الدين مصطفى :" يبدأ الطالب باختبارات السمات ثم اختبار اللياقة البدنية واللياقة الطبية واختبارات نفسية ثم كشف الهيئة".

الكلية العسكرية التكنولوجية



وأكمل حسام الدين مصطفى :" بعدما يتخرج الطالب يتم توزيعه للوحدة والتشكيل الخاص به ويكون على تواصل مع الكلية العسكرية التكنولوجية".

ولفت حسام الدين مصطفى :" يتم اختيار أفضل العناصر للالتحاق بـ الكلية العسكرية، ويتم تطوير المناهج بشكل مستمر كي تواكب التطور في القوات المسلحة كي يكون الطالب قادر التعامل مع أي معدة متطورة بعد التخرج ".

واكمل حسام الدين مصطفى :" تم الاستعانة بخبراء ألمان للمشاركة في تطوير المناهج خاصة في الشق الهندسي".

تشجيع الرئيس

أكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن فكرة إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية جاءت بتشجيع من الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني.



وقال حسام الدين مصطفى في :" فكرة إنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية يستهدف أن يكون لدينا ريادة في التعليم التكنولوجة، وتم إعلان الكلية العسكرية التكنولوجية وبدأنا في مخطط أن تطوير هذا الصرح وتم توقيع بروتوكول مع الجامعة التكنولوجية مثل جامعة القاهرة التكنولوجية".

واكمل حسام الدين مصطفى :" العلوم التكنولوجية في تطور هائل وهناك تطور في الأسلحة والمعدات، ومن الضروري أن يكون المنهج الذي يحصل عليه الطالب بالكلية مواكب لـ التطور في القوات المسلحة ".

تطوير مستمر

أكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن هناك معامل للغات داخل الكلية العسكرية، ومن يقوم بالتدريس للطلاب على أعلى مستوى من الكفاءة .



وقال حسام الدين مصطفى : "الطالب يدرس المصطلحات الأجنبية التي ترتبط بالتخصص الذي يقوم بدراسته كي يستطيع التعامل مع أي معدة يقوم بالعمل عليها".



وتابع حسام الدين مصطفى: "اليوم في الكلية يبدأ بطابور اللياقة في الخامسة صباحًا ويبدأ البرنامج اليومي للدراسة في الكلية ".

ولفت حسام الدين مصطفى: "الكلية العسكرية التكنولوجية تأكيد على التحديث المستمر داخل القوات المسلحة، والطالب يحصل على بكالوريوس مهني تكنولوجي في التخصص الخاص به برتبة ملازم تحت الاختبار".

رسالة ومهمة الكلية

قال اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية تختص بالتعليم الفني والتدريب المهني والتكنولوجي بالقوات المسلحة لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بجميع التخصصات الفنية بالقوات المسلحة.

وقال اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى، : نستهدف تخريج ضابط قادر على استيعاب وتطبيق نظم التكنولوجيا الحديثة في أثناء خدمته بالوحدات والتشكيلات؛ بما يدعم منظومة التأمين الفني في مجال الصيانة.

ولفت اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى إلى أن التحديث والتطوير؛ سمة أساسية داخل القوات المسلحة، وهذا هو توجه الرئيس السيسي الذي يهتم بالتطوير المستمر للقوات المسلحة.

وأضاف اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى :" رؤية الكلية تأهيل ضباط تقنيين محليا ودوليا ورسالة الكلية تقديم خدمات تعليمية متميزة في مجال التعليم التكنولوجي بغرض مواكبة التطور الهائل بالأسلحة والمعدات المنضمة للقوات المسلحة ط.

وأكمل اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى: "مهمة الكلية تتمثل في إعداد ضابط تقيني تطبيقي مؤهل ضمن منظومة التأمين الفني ومن مهام الكلية تأهيل الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة".



7 شهادات أيزو

أكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أن الكلية تقوم بتبادل الخبرات بينها وبين الكليات المناظرة لها على مستوى العالم عن طريق إيفاد طلاب متفوقين لهذه الكليات .

قال حسام الدين مصطفى :" نقوم بإعداد محاضرات توعية للطلاب عن الشخصيات الثقافية والسياسية والدينية لبناء شخصية ثقافية للطالب ".

وتابع حسام الدين مصطفى :" يتم إطلاع الطالب على كافة المشروعات التنموية الكبرى وآخر التطور في معدلات الإنجاز في مصر"، مضيفا:" حصلنا على 7 شهادات ايزو في نظام الجودة المتكامل في العديد من المجالات مثل إدارة المنظمات التعليمية، وإدارة وسلامة الأغذية، كما تم منح الكلية شهادة الاعتماد الرئيسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ".