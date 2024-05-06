كارثة الولايات المتحدة بحق شعبها| القصة الكاملة لمعاناة 200 ألف أمريكي من برنامج التجارب النووية.. تفاصيل

في ربيع عام 1947، ذهب بحار البحرية الأمريكية، لينكولن جراهفلز إلى مستشفى أوكلاند، كاليفورنيا، وهو يعاني من حمى تصل إلى 103 درجة، وخراج غريب في الوجه، وعدد غير طبيعي من خلايا الدم البيضاء، وقد قام أحد الأطباء بإعطائه علاجا غير تقليدي، وكان عبارة عن تصوير وجه البحار بالأشعة السينية مع درع فقط لتغطية عينيه، وبعد فترة وجيزة، اختفى الخراج والأعراض الأخرى، وقال الأطباء لـ"جراهفلز"، إننا نسمي تلك الأعراض كمن عضه كلب، ولكن الكلب الذي عض جراهفلز، في هذه الحالة، كان تعرضه لبرنامج التجارب النووية الأمريكي.

وبسحب تقرير صحيفة NPR الأمريكية، ففي العشرينات من عمره، شارك الضابط الصغير في عملية مفترق الطرق في المحيط الهادئ، وهي أول اختبارات قنبلة ذرية منذ هجمات الأسلحة النووية في اليابان عام 1945، على مدار العقود السبعة التالية، ظهرت أمراض أكثر غموضًا لدى جراهلفز - وفي أجيال عائلته التي تلت ذلك، ويُعرف أفراد الخدمة العسكرية مثل Grahfls ​​باسم "المحاربين القدامى الذريين"، وهم على وشك فقدان المزايا الفيدرالية التي تهدف إلى التعويض عن الآثار الصحية طويلة المدى لعملهم، وهنا نرصد القصة الكاملة لجريمة أمريكا بحق شعبها.

200 ألف ضحية .. من هم جراهفلز وزملائه؟

وفقا لـNPR، فهؤلاء هم جزء من مجموعة تقاتل من أجل شريان حياة حاسم يُعرف باسم قانون تعويض التعرض للإشعاع ، أو RECA، ومن المقرر أن ينتهي القانون البالغ عمره 34 عامًا الشهر المقبل، ويقول جراهفلز من منشأة معيشته لكبار السن في ماديسون بولاية ويسكونسن: "أنا متأثر بهذا الشيء بقدر ما أشعر بالقلق - مدى الحياة - لأنه يسري في دمي"، ويبلغ من العمر 101 عامًا، وهو أقدم محارب ذري معروف في البلاد.

جراهفلز واحد من 200 ألف جندي أمريكي على الأقل شاركوا في الاختبارات وعمليات التنظيف خلال الحرب العالمية الثانية ولاحقًا في المحيط الهادئ وصحراء نيفادا ونيو مكسيكو والمحيط الأطلسي، وقد تحملوا العبء الأكبر من الإشعاعات المؤينة القاتلة التي لوثت الأراضي والمياه والمجتمعات المجاورة، ويقال إن الكثيرين ماتوا بسبب أمراض ذات صلة، والآن، تضغط مجموعة من المشرعين من أجل تجديد التشريع للاعتراف بأن جيلًا جديدًا من العمال والمقيمين قد لا يزالون متأثرين بالاختبارات، بما في ذلك عمال مناجم اليورانيوم وما يسمى بـ "العاملين في اتجاه الريح" الذين وقعوا في التعرض للمواد السامة.

إنهم ينتظرون "هبة من السماء"

الصحيفة الأمريكية، تسرد شاهدة أخرى لـ"كيث كيفر"، وهو القائد الوطني للرابطة الوطنية لقدامى المحاربين الذريين، وقد شارك في عمليات التنظيف في السبعينيات، والذي كان مقر عمل المحارب القديم بالقوات الجوية في جزيرة إنيويتوك المرجانية في جزر مارشال، وقد عانى من نصيبه من الأمراض، وبحسب التعديلات الأخيرة، فهو أيضا غير مؤهل للحصول على الإصدار الحالي من مساعدات برنامج RECA، لكن مشروع قانون جديد لمجلس الشيوخ من شأنه أن يوسع البرنامج ليشمله.

وقد تولى كيفر منصب رئيس المنظمة في عام 2018، ويقول إنه شاهد تأثير التعرض للإشعاع على أعضاء المجموعة وعائلاتهم، ويقول كيفر: "في بعض الحالات، لا يمكنك الاحتفاظ بوظيفة على الإطلاق... ولكن علاوة على المعاناة... فإنك تتحمل العبء المالي، وغالبًا ما يمثل قانون RECA فرقًا بالنسبة لهؤلاء المحاربين القدامى بين احتمال إفلاسهم أو التشرد، لذا، كما تعلمون، إنها هبة من السماء."

ومنذ صدوره في عام 1990، قدمت RECA مدفوعات مقطوعة تصل إلى 75 ألف دولار للمحاربين القدامى في مجال الطاقة الذرية وغيرهم ممن أصيبوا بالمرض بسبب برنامج التجارب النووية، وإجمالاً، وزع برنامج وزارة العدل 2.7 مليار دولار على شكل مدفوعات لأكثر من 40 ألف مستفيد، وقد سلط فيلم "أوبنهايمر" الحائز على جائزة الأوسكار لهذا العام الضوء على مشروع مانهاتن والأيام الأولى للقنبلة الذرية، لكن مجموعة رئيسية من المشرعين يقولون إن الاهتمام بالفيلم قد لا يكون كافيا.

حكومتك سممتك والآن تتخلى عنك

وفي الكابيتول هيل، سلط السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري، جوش هاولي، الضوء على هذه القضية في ولايته، حيث تعرضت أجيال من سكان ميسوري للنفايات المشعة المرتبطة بمشروع مانهاتن ، والآن لديه تحذير شديد للكونغرس، إذ قال وهو في طريقه إلى تصويت مجلس الشيوخ في صباح أحد الأيام: "أمامنا شهر واحد حتى تنتهي صلاحية برنامج RECA، ويختفي"، وفي العام الماضي، وافق مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على العديد من مشاريع القوانين المقدمة من الحزبين لإعادة تفويض برنامج RECA وتوسيعه، مع تعديل أحدث حصل على تصويت كبير من الحزبين. وهدد هاولي بتعطيل التشريع الإضافي لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ مرة أخرى.

ومع ذلك، رفض مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون تناول قانون RECA لعدة أشهر، ويراهن هاولي على أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون سيغير ذلك، وقال هاولي: "سيكون من الصعب حقاً أن تقول: لا، نعتقد أنه لا ينبغي أن تحصل على أي شيء على الرغم من حقيقة أن حكومتك سممتك، وأعتقد أنه في نهاية المطاف، لن يرغب رئيس البرلمان في إيصال هذه الرسالة قبل الانتخابات مباشرة".

الأزمة في التكلفة

وقد أثار بعض الجمهوريين في مجلس النواب القلق بشأن تكلفة الخطة، ومع ذلك، يقول الرعاة إنهم عالجوا هذه المخاوف، ويقولون إن تقديرات عام 2023 التي تتوقع تكاليف البرنامج البالغة 143 مليار دولار قد تم تخفيضها منذ ذلك الحين إلى 50 مليار دولار إلى 60 مليار دولار بدلاً من ذلك.

وقال هاولي: "سيفقد آلاف الأميركيين المساعدات المنقذة للحياة، والتي أصبحت تعتمد عليها حرفيًا، والناس في ولايتي، والضحايا في ولايتي، وفي نيو مكسيكو، والولايات الأخرى لن يحصلوا على شيء".

إنها قضية أميركية

ويدرك السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو، بن راي لوجان، مدى الحاجة إلى هذه المساعدة المنقذة للحياة جيدًا، وقد رأى العشرات من سكان نيو مكسيكو وأفراد القبائل يمرضون منذ ترينيتي، وهو الاسم الرمزي لأول تجربة نووية في عام 1945، وقد عمل والده أيضًا في مختبر لوس ألاموس النووي، حيث تم تطوير السلاح، وتوفي والده في السبعينيات من عمره بعد تشخيص إصابته بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة، ويقول: "لم يكن مدخنا لكنه مرض، ونعتقد أنه مرض بسبب العمل الذي كان يقوم به، فقد رأيته يغادر في وقت أقرب مما ينبغي، وماذا فعل ذلك بأمي وبه وبعائلتنا."

وفي الأسبوع الماضي، كان لوجان وهاولي من بين مجموعة مكونة من 30 مشرعًا من الحزبين وقعوا على رسالة من الحزبين إلى رئيس مجلس النواب جونسون يطالبون مجلس النواب باعتماد التشريع قبل نفاد الوقت، وفي كل عام منذ عام 2008، تقدم لوجان تشريعًا لتوسيع قانون تعويض التعرض للإشعاع، وهذا التقليد السنوي الذي يستمر 17 عامًا يستهلكه الآن الإحباط الشديد، ويقول لوجان: "نحن بحاجة إلى تمرير هذا، فهذا الظلم طويل جدًا، وعمره عقود وعقود من الزمن، وهذه ليست قضية ولاية زرقاء أو ولاية حمراء، إنها قضية أمريكية".

جراهفلز الآن أستاذ علم الاجتماع المتقاعد الذي كتب عن الأطباء البيطريين الذريين، وقد عاش أكثر من أطفاله الذين عانوا أيضًا من أمراض غريبة، وولدت حفيدة مع تشوه، ويقول إنه بغض النظر عن مصير البرنامج، فإن النضالات لا تزال قائمة، فالأمر كله مرتبط بتعرضه للإشعاع، والأشخاص الذين تأثروا بالإشعاع ما زالوا متأثرين، سواء توقفوا عن الفعل أم لا"، وفي الأسبوع المقبل، سينضم قدامى المحاربين الذريين إلى قواهم مع ناجين آخرين في الكابيتول هيل للضغط شخصيًا على الكونجرس للموافقة على الخطة التي تعترف بتضحياتهم.