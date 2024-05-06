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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الحركة الوطنية يدين تهديدات إسرائيل لإبـ ــادة الفلسطينيين في رفح

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية جريمة أخري تضاف لسلسلة جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيونى بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. 

وشدد علي أن تطورات الاحداث علي الحدود المصرية وتصاعد وتيرة التهديد الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بهدف الاجتياح البري يعد انذار خطر جديد في حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعب اعزل من السلاح .

ونوه رئيس الحركة الوطنية المصرية بضرورة دعم وتأييد الجهود المصرية وموقف القيادة السياسية في هذا الظرف العصيب خاصة وان المواقف الرسمية المصرية تنطلق من ثوابت وطنية تحفظ الحق المصري في الدفاع عن وحدة وسيادة أراضيه، كما وجه اللواء رؤوف ادانة شديدة اللهجة للممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تحدث فوق الأرض المحتلة محملاً إياها المسئولية الجنائية لاي خسائر في الأرواح .

وأضاف رؤوف السيد علي أن مصر حكومة وشعب تتضامن مع شعب فلسطين وترفض كافة أساليب الهمجية الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال والتي تستهدف تصفية قضية العرب وانهاء حلم شعب فلسطين في اقامة دولة عربية مستقلة عن طريق إبادة شعب وإجباره علي النزوح من اراضية تحت وطأة القصف ونيران الحرب .

ووجه اللواء رؤوف نداء عاجلا إلي المجتمع الدولي إذا كان مازال لديه نذر من الأخلاق والضمير الإنساني بان يتحرك لوقف آلة القمع التي تبطش ليل نهار وتقتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن مطالباً بسرعة التحرك لفك هذا الحصار ووقف إطلاق النار ووضع حد يمنع عملية اجتياح برية لرفح الفلسطينية والتي سيدفع ثمنها شعب اعزل اوشك علي الهلاك .

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