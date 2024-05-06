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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رأس البر تستقبل الزائرين خلال أعياد الربيع بالورود

راس
راس

قامت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بإتمام كافة الاستعدادات لاستقبال زائريها خلال أعياد الربيع  حيث استقبل العاملين بقطاع السياحه رواد المصيف بالورود  أمام بوابه رأس البر.  

تم تنفيذ كافة الأعمال بالشواطئ من تسوية الرمال وصيانة كورنيش البحر والبرجولات الخشبية ، وكذلك صيانة أبراج الإنقاذ ودورات المياه و انتشار المعدات وخيم تجميع الأطفال التائهين و نقاط الإسعاف بطول الشاطئ ووضع لافتات بارشادات السلامة، وبدء عمل فرق الإنقاذ..

وعلى جانب آخر،، شهدت شوارع المدينة استعدادات مكثفة شملت تنفيذ حملات نظافة ورفع إشغالات  على مدار اليوم و حملات لمكافحة الحشرات ومراجعة اعمدة الانارة ، وتشغيل  الاتوبيسين و الطفطف السياحى على شارع بورسعيد، وأيضًا متابعة حركة السلع بالأسواق .

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