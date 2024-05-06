تداول 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و411 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و411 شاحنة و40 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و211 شاحنة و 33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و200 شاحنة و7 سيارات.

وأشار المركز إلى أن ميناء سفاجا استقبل العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3250 طن بضائع و305 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة،

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1255 راكب بموانئها.

