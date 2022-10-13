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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الصدفه تقود الأمن للقبض علي المتهم الهارب عقب ارتكاب الجريمة

زوج الأم يعذب طفلها بعلقة ساخنة حتي الموت بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من إلقاء القبض علي عاطل مسجل شقي خطر "زوج الأم" عقب تسببه في وفاة طفل "أحمد .م" عقب  تعنيفه وضربه بالعصا وهتك عرضه جنسيا  حتي لفظ أنفاسه الأخيرة بطوارئ مستشفي طنطا الجامعي وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة.

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي  اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وليد غنيم مأمور قسم أول طنطا يفيد بوصول طفل 7 سنوات مصابا بعدة كدمات وإصابات  لمستشفي الطوارئ يدعي احمد .م  مقيم منطقة الترعة حتي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد عدة محاولات لإنقاذه.

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كما باشر اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بالغربية سير التحريات وقاده المقدم احمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية والرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم أول طنطا  وبعمل التحريات الاولية تبين أن زوج الام "م .ع " متزوج من أم الطفل زواجا عرفيا وقام بتعنيف الطفل وتلقينه علقة بالعصا حتي فارق الحياة وذلك بعد العبث بجهاز كمبيوتر وأغراضه.

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وبنقنين الإجراءات الأمنية  بإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة وتمكن رئيس مباحث القسم ومعاونوه من ضبط زوج الأم واقتياده لديوان عام القسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها.

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