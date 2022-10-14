مدير وكالة الطاقة الذرية يزور الملاجئ المحصنة في أوكرانيا

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن إحراز تقدم في مسألة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية خلال لقائه مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

ونشر جروسي صورتين مع كوليبا على صفحته معلقا: "في أحد الملاجئ المحصنة في كييف مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.. نحرز تقدما في إنشاء منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوروجيا النووية".

ووصل جروسي إلى كييف لمواصلة العمل على الموافقة على شروط الاتفاقية لضمان سلامة محطة زابوروجيا النووية، حيث زار في 11 أكتوبر مدينة سانت بطرسبرج الروسية والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.