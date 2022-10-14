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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مدير وكالة الطاقة الذرية يزور الملاجئ المحصنة في أوكرانيا

رافائيل جروسي
رافائيل جروسي

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن إحراز تقدم في مسألة إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا النووية خلال لقائه مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.

ونشر جروسي صورتين مع كوليبا على صفحته معلقا: "في أحد الملاجئ المحصنة في كييف مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا.. نحرز تقدما في إنشاء منطقة أمان وحماية نووية حول محطة زابوروجيا النووية".

ووصل جروسي إلى كييف لمواصلة العمل على الموافقة على شروط الاتفاقية لضمان سلامة محطة زابوروجيا النووية، حيث زار في 11 أكتوبر مدينة سانت بطرسبرج الروسية والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الوكالة الدولية جروسي منطقة آمنة محطة زابوروجيا كييف

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