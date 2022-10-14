بعد القرم.. أوكرانيا تشن هجوما جديدا داخل روسيا يسفر عن قتلى وجرحى

أفادت لجنة التحقيق الروسية بوقوع قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني على قرية أوكتيابرسكي بمقاطعة بيلجورود الروسية.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للجنة، اليوم الجمعة: "في قرية أوكتيابرسكي بمقاطعة بيلجورود تم تفجير مستودع ذخيرة نتيجة قصف أوكراني. وبحسب المعطيات الأولية سقط قتلى وجرحى".

وتابعت أن رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، أمر بفتح قضية جنائية في الحادث.

وأعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، في وقت سابق، أنه في صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، انفجرت شاحنة فوق جسر القرم، تسببت في اندلاع حريق في 7 خزانات وقود كانت في مؤخرة أحد القطارات التي تمر على الجانب الآخر من جسر القرم.

وقال مكتب جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن إدارة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، هي من خططت "للحادث الإرهابي" الذي استهدف جسر القرم، بمشاركة أشخاص من أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا.

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، 5 أشخاص يحملون الجنسية الروسية، و3 أشخاص من أوكرانيا وأرمينيا، لمشاركتهم في الإعداد “للهجوم الإرهابي”.