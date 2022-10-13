اعتقال رجل أعمال أمريكي في روسيا.. تفاصيل

أصدرت محكمة تفيرسكوي بموسكو، قرارا باعتقال مالك شركة "LD Cool" الأمريكي ديفيد نوسيكوفسكي، بتهمة الاحتيال، حتى 6 نوفمبر.

ووفقا لقرار محكمة مقاطعة تفيرسكوي: "تم اختيار إجراء من تدابير ضبط النفس في شكل احتجاز ضد المشتبه به ديفيد نوسيكوفسكي بارتكاب جريمة بموجب الفقرة "4" من المادة "159" من القانون الجنائي الروسي "الاحتيال" لمدة 26 يوما، حتى 6 نوفمبر 2022".

ونقلت وكالة "تاس" الروسي للأنباء، عن مصدر في وكالات إنفاذ القانون، أن قرار المحكمة لم يدخل حيز التنفيذ ويمكن الطعن فيه، وهناك متهمون مجهولون في القضية، فإن ثبت أن الأضرار الناجمة عن أفعالهم تصل إلى عشرات الملايين من الروبلات، ستتم معالجة القضية من قبل المديرية الرئيسية لوزارة الشؤون الداخلية الروسية لموسكو.

وتقدم شركة "LD Cool LLC" مجموعة واسعة من خدمات إصلاح الشاحنات، وتأسست في نوفمبر 2018 في ميامي بواسطة ديفيد نوسيكوفسكي.