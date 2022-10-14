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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمناسبة عيدها التسعين..

وكيل دفاع الشيوخ: تحية للقوات الجوية لدورها في الحفاظ على سماء مصر

النائب طارق نصير
النائب طارق نصير وكيل لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ

هنأ النائب اللواء طارق نصير أمين حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ عضو البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية ورجال القوات المسلحة البواسل، بالعيد التسعين على إنشاء القوات الجوية.

وقال اللواء طارق نصير، خلال بيان له أصدره اليوم، أنه بعد عام 1967 تطورت القوات الجوية كثيرا وتعلمت تكتيكات كثيرة في حرب الاستنزاف، حيث حاولت القوات الجوية الاسرائيلية تدمير قواعد الطيران الرئيسية بدلتا النيل في طنطا والمنصورة والصالحية لكي تحقق السيادة الجوية وتتغلب على القوات الأرضية المصرية، ولكن الطائرات المصرية تصدت لها وكان أكبر تصدى لها في مدينة المنصورة في أكبر معركة جوية بعد الحرب العالمية الثانية في يوم 14 أكتوبر الذي أصبح بعد ذلك عيد القوات الجوية المصرية السنوي. 
وأكد اللواء طارق نصير على أنه عقب حرب أكتوبر وإبرام معاهدة السلام مع إسرائيل بدأت القوات الجوية المصرية تنوع مصادر أسطولها الجوي بالطائرات الأمريكية والفرنسية وبعض الطائرات الصينية.
وأشار نصير، إلي إنه في أواخر التسعينات أعربت القوات الجوية عن رغبتها في الحصول على التكنولوجيا الحديثة التي تمكنها من ردع أي عدوان ومساعدة حلفائها وحماية الأمن القومي المصري.
وأعرب اللواء طارق نصير، عن خالص تقديرة واعتزازه لأبناء القوات الجوية المصرية في عيدهم التسعين  لما يبذلوه من جهد في المحافظة على سماء مصر وردع  كل من تسول لة نفسه تجاوز الخطوط الحمراء للدولة المصرية

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