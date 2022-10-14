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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يروّج لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح بـ الأفيش الرسمي |شاهد

فيلم تحت تهديد السلاح
فيلم تحت تهديد السلاح

طرح النجم حسن الرداد، الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، المقرر طرحه 3 نوفمبر المقبل، وذلك عبر حسابه علي" انستجرام".


وكتب الرداد قائلا "الأفيش الرسمى لفيلم #تحت_تهديد_السلاح #٣_١١ فى جميع صالات السينما فى مصر و العالم العربى تأليف:أيمن بهجت قمر إخراج:محمد عبد الرحمن حماقى إنتاج:احمد السبكى


 

 

فيلم "تحت تهديد السلاح" يشارك فى بطولته بجانب الفنان حسن الرداد، كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

 

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IMG_٢٠٢٢١٠١٤_٢٠٢٥٣٣
الفنان حسن الرداد ايمن بهجت قمر الاثارة والتشويق تحت تهديد السلاح فيلمه الجديد جريمة قتل

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