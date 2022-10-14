سهير عبدالسلام: الجيش قدم كل ما لديه من أجل الحفاظ على الدولة

أكدت الدكتورة سهير عبدالسلام، عضو بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تتعرض للعديد من الحملات الممنهجة فيما تعرف بحروب الجيل الخامس، عبر إطلاق الشائعات من أجل إسقاط الدولة.

وأضافت عبد السلام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري أن الشعب المصري يدرك حجم المرحلة الحالية، ويتحمل من أجل المرور من تلك الأزمة من أجل المستقبل الأفضل.

العقد الماضي

وتابعت: أن مصر شهدت خلال العقد الماضي فترة من عدم الاستقرار والأمان وكنا في حالة بعيد كل البعد عن الاستقرار الأمني والوطني، وكما أن سيناء شهدت حالة الفوضى التي دخلت المنطقة في تلك الفترة.



وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أمانة في أيدينا ويجب أن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة المدنية والاجتماعية في الحفاظ على الاستقرار الذي نعيشه في الفترة الحالية، كما أن الجيش المصري قدم كل ما لديه من أجل الحفاظ على قوة وأمن واستقرار الدولة.